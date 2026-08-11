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Apostelgeschichte 11,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 11 7 in der Gute Nachricht Bibel

Dann hörte ich auch eine Stimme, die sagte: ›Auf, Petrus, schlachte und iss!‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 11 7 in der Lutherbibel

Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir: Steh auf, Petrus, schlachte und iss!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 11 7 in der Einheitsübersetzung

Ich hörte auch eine Stimme, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus, schlachte und iss!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 11 7 in der Elberfelder Bibel

Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus, schlachte und iss!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 11 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Jetzt hörte ich auch eine Stimme, die zu mir sagte: ›Auf, Petrus, schlachte und iss!‹ –

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 11 7 in der Schlachter 2000

Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Steh auf, Petrus, schlachte und iss!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 11 7 in der New International Version

Then I heard a voice telling me, “Get up, Peter. Kill and eat.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 11 7 in der Hoffnung für Alle

Ich hörte eine Stimme, die mich aufforderte: ›Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon!‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 11:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-11/vers-7 [gedruckt am 11.08.2026]