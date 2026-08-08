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Apostelgeschichte 13,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 13 35 in der Gute Nachricht Bibel

Darum sagt auch David in einem anderen Psalm: ›Du gibst deinen Heiligen nicht der Verwesung preis.‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 35 in der Lutherbibel

Darum sagt er auch an einer andern Stelle (Psalm 16,10): »Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 35 in der Einheitsübersetzung

Darum sagt er auch an einer anderen Stelle: Du lässt deinen Heiligen nicht die Verwesung schauen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 13 35 in der Elberfelder Bibel

Deshalb sagt er auch an einer anderen {Stelle}: »Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht.«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 13 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Deshalb heißt es auch an einer anderen Stelle: ›Du wirst deinen heiligen ´Diener` nicht der Verwesung preisgeben.‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 35 in der Schlachter 2000

Darum spricht er auch an einer anderen Stelle: »Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht«.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 13 35 in der New International Version

So it is also stated elsewhere: ‘ “You will not let your holy one see decay.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 13 35 in der Hoffnung für Alle

An einer anderen Stelle heißt es noch deutlicher: ›Du wirst den, der zu dir gehört, nicht der Verwesung preisgeben.‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 13:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-13/vers-35 [gedruckt am 08.08.2026]