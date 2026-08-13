Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Apostelgeschichte
  4. Kapitel 13
  5. Vers 49

Apostelgeschichte 13,49

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 13 49 in der Gute Nachricht Bibel

Die Botschaft Gottes verbreitete sich in der ganzen Gegend.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 49 in der Lutherbibel

Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 49 in der Einheitsübersetzung

Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 13 49 in der Elberfelder Bibel

Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 13 49 in der Neue Genfer Übersetzung

und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 49 in der Schlachter 2000

Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 13 49 in der New International Version

The word of the Lord spread through the whole region.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 13 49 in der Hoffnung für Alle

So breitete sich die Botschaft Gottes in der ganzen Umgebung aus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 13:49

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-13/vers-49 [gedruckt am 13.08.2026]