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Apostelgeschichte 14,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 14 12 in der Gute Nachricht Bibel

Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes – weil er das Wort geführt hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 14 12 in der Lutherbibel

Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 14 12 in der Einheitsübersetzung

Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er der Wortführer war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 14 12 in der Elberfelder Bibel

Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er es war, der das Wort führte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 14 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie nannten Barnabas Zeus, und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 14 12 in der Schlachter 2000

Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 14 12 in der New International Version

Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes because he was the chief speaker.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 14 12 in der Hoffnung für Alle

Sie nannten Barnabas »Zeus« und Paulus »Hermes«, weil er der Wortführer war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 14:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-14/vers-12 [gedruckt am 11.08.2026]