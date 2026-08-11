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Apostelgeschichte 19,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 19 28 in der Gute Nachricht Bibel

Als die Männer das hörten, wurden sie wütend und riefen: »Groß ist die Artemis von Ephesus!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 19 28 in der Lutherbibel

Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien: Groß ist die Artemis der Epheser!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 19 28 in der Einheitsübersetzung

Als sie das hörten, wurden sie wütend und schrien: Groß ist die Artemis der Epheser!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 19 28 in der Elberfelder Bibel

Als sie aber {das} hörten, wurden sie voller Wut, schrien und sagten: Groß ist die Artemis der Epheser!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 19 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Als die Versammelten das hörten, packte sie die Wut, und sie schrien: »Groß ist die Artemis von Ephesus!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 19 28 in der Schlachter 2000

Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist die Diana der Epheser!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 19 28 in der New International Version

When they heard this, they were furious and began shouting: ‘Great is Artemis of the Ephesians!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 19 28 in der Hoffnung für Alle

Wutentbrannt schrien jetzt die Zuhörer: »Groß ist die Artemis der Epheser!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 19:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-19/vers-28 [gedruckt am 11.08.2026]