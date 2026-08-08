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Apostelgeschichte 19,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 19 5 in der Gute Nachricht Bibel

Als sie das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen, zur Übereignung an ihn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 19 5 in der Lutherbibel

Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 19 5 in der Einheitsübersetzung

Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu, des Herrn, taufen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 19 5 in der Elberfelder Bibel

Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 19 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 19 5 in der Schlachter 2000

Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 19 5 in der New International Version

On hearing this, they were baptised in the name of the Lord Jesus.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 19 5 in der Hoffnung für Alle

Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 19:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-19/vers-5 [gedruckt am 08.08.2026]