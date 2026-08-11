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Apostelgeschichte 2,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 2 7 in der Gute Nachricht Bibel

Außer sich vor Staunen riefen sie: »Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 2 7 in der Lutherbibel

Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 2 7 in der Einheitsübersetzung

Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 2 7 in der Elberfelder Bibel

Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 2 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Fassungslos riefen sie: »Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 2 7 in der Schlachter 2000

Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 2 7 in der New International Version

Utterly amazed, they asked: ‘Aren’t all these who are speaking Galileans?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 2 7 in der Hoffnung für Alle

»Wie ist das möglich?«, riefen sie außer sich. »Alle diese Leute sind doch aus Galiläa,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 2:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-2/vers-7 [gedruckt am 11.08.2026]