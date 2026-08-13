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Apostelgeschichte 20,37

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 20 37 in der Gute Nachricht Bibel

Als es an den Abschied ging, brachen alle in lautes Weinen aus, umarmten und küssten ihn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 20 37 in der Lutherbibel

Da begannen alle laut zu weinen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 20 37 in der Einheitsübersetzung

Und alle brachen in lautes Weinen aus, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 20 37 in der Elberfelder Bibel

Es entstand aber lautes Weinen bei allen; und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 20 37 in der Neue Genfer Übersetzung

Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 20 37 in der Schlachter 2000

Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 20 37 in der New International Version

They all wept as they embraced him and kissed him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 20 37 in der Hoffnung für Alle

Sie küssten und umarmten Paulus zum Abschied; viele weinten laut,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 20:37

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-20/vers-37 [gedruckt am 13.08.2026]