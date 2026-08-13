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Apostelgeschichte 21,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 21 22 in der Gute Nachricht Bibel

Was sollen wir machen? Sie werden sicher erfahren, dass du hier bist.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 21 22 in der Lutherbibel

Was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 21 22 in der Einheitsübersetzung

Was nun? Sicher werden sie hören, dass du gekommen bist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 21 22 in der Elberfelder Bibel

Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 21 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Was können wir tun, ´um diesen Behauptungen entgegenzutreten`? Schließlich werden unsere Geschwister hier mit Sicherheit erfahren, dass du nach Jerusalem gekommen bist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 21 22 in der Schlachter 2000

Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen; denn sie werden hören, dass du gekommen bist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 21 22 in der New International Version

What shall we do? They will certainly hear that you have come,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 21 22 in der Hoffnung für Alle

Was sollen wir jetzt tun? Sie werden auf jeden Fall erfahren, dass du in Jerusalem bist.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 21:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-21/vers-22 [gedruckt am 13.08.2026]