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Apostelgeschichte 24,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 24 6a in der Gute Nachricht Bibel

Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Dabei haben wir ihn festgenommen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 24 6 in der Lutherbibel

Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 24 6 in der Einheitsübersetzung

Er hat sogar versucht, den Tempel zu entweihen. Wir haben ihn festgenommen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 24 6 in der Elberfelder Bibel

der auch versucht hat, den Tempel zu entheiligen, den wir auch ergriffen haben;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 24 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Und damit nicht genug: Er hat sogar versucht, den Tempel zu entweihen! ´Um das zu verhindern, ` haben wir ihn ´ohne zu zögern` festgenommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 24 6 in der Schlachter 2000

Er versuchte sogar, den Tempel zu entheiligen; doch wir ergriffen ihn und wollten ihn nach unserem Gesetz richten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 24 6 in der New International Version

and even tried to desecrate the temple; so we seized him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 24 6 in der Hoffnung für Alle

Als er auch noch versuchte, den Tempel zu entweihen, haben wir ihn gefasst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 24:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-24/vers-6 [gedruckt am 13.08.2026]