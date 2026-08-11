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Apostelgeschichte 27,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 27 26 in der Gute Nachricht Bibel

Wir werden an einer Insel stranden.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 27 26 in der Lutherbibel

Wir müssen aber auf eine Insel auflaufen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 27 26 in der Einheitsübersetzung

Wir müssen allerdings an einer Insel stranden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 27 26 in der Elberfelder Bibel

Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 27 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Wir werden – so hat Gott es bestimmt – vor einer Insel stranden. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 27 26 in der Schlachter 2000

Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 27 26 in der New International Version

Nevertheless, we must run aground on some island.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 27 26 in der Hoffnung für Alle

Wir werden auf einer Insel stranden.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 27:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-27/vers-26 [gedruckt am 11.08.2026]