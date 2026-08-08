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Apostelgeschichte 27,37

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 27 37 in der Gute Nachricht Bibel

Wir waren insgesamt 276 Leute auf dem Schiff.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 27 37 in der Lutherbibel

Wir waren aber alle zusammen im Schiff zweihundertsechsundsiebzig Seelen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 27 37 in der Einheitsübersetzung

Wir waren im Ganzen zweihundertsechsundsiebzig Menschen an Bord.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 27 37 in der Elberfelder Bibel

Wir waren aber in dem Schiff, alle Seelen, zweihundertsechsundsiebzig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 27 37 in der Neue Genfer Übersetzung

Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 27 37 in der Schlachter 2000

Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 27 37 in der New International Version

Altogether there were 276 of us on board.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 27 37 in der Hoffnung für Alle

Insgesamt waren wir 276 Mann an Bord.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 27:37

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-27/vers-37 [gedruckt am 08.08.2026]