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Apostelgeschichte 3,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 3 19 in der Gute Nachricht Bibel

Geht also in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 3 19 in der Lutherbibel

Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 3 19 in der Einheitsübersetzung

Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 3 19 in der Elberfelder Bibel

So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 3 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 3 19 in der Schlachter 2000

So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 3 19 in der New International Version

Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 3 19 in der Hoffnung für Alle

Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 3:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-3/vers-19 [gedruckt am 11.08.2026]