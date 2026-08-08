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Apostelgeschichte 3,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 3 23 in der Gute Nachricht Bibel

Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk Gottes ausgestoßen.‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 3 23 in der Lutherbibel

Und es wird geschehen: Wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 3 23 in der Einheitsübersetzung

Jeder, der auf jenen Propheten nicht hört, wird aus dem Volk ausgemerzt werden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 3 23 in der Elberfelder Bibel

Es wird aber geschehen: Jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden.«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 3 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn jemand nicht auf diesen Propheten hört, muss er aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden.‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 3 23 in der Schlachter 2000

Und es wird geschehen: Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 3 23 in der New International Version

Anyone who does not listen to him will be completely cut off from their people.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 3 23 in der Hoffnung für Alle

Wer aber nicht auf ihn hört, der soll aus dem Volk verstoßen werden.‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 3:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-3/vers-23 [gedruckt am 08.08.2026]