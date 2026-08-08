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Apostelgeschichte 5,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 5 29 in der Gute Nachricht Bibel

Aber Petrus und die anderen Apostel antworteten: »Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 5 29 in der Lutherbibel

Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 5 29 in der Einheitsübersetzung

Petrus und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 5 29 in der Elberfelder Bibel

Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 5 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Petrus und die anderen Apostel erwiderten: »Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 5 29 in der Schlachter 2000

Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 5 29 in der New International Version

Peter and the other apostles replied: ‘We must obey God rather than human beings!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 5 29 in der Hoffnung für Alle

Petrus und die anderen Apostel erwiderten: »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 5:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-5/vers-29 [gedruckt am 08.08.2026]