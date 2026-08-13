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Apostelgeschichte 9,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 9 16 in der Gute Nachricht Bibel

Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 16 in der Lutherbibel

Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 16 in der Einheitsübersetzung

Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 9 16 in der Elberfelder Bibel

Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 9 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Und ich will ihm zeigen, wie viel er ´von jetzt an` um meines Namens willen leiden muss.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 16 in der Schlachter 2000

Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 9 16 in der New International Version

I will show him how much he must suffer for my name.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 9 16 in der Hoffnung für Alle

Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 9:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-9/vers-16 [gedruckt am 13.08.2026]