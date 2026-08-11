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Apostelgeschichte 9,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 9 20 in der Gute Nachricht Bibel

da ging er auch schon in die Synagogen und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 20 in der Lutherbibel

Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 20 in der Einheitsübersetzung

und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen: Dieser ist der Sohn Gottes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 9 20 in der Elberfelder Bibel

Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 9 20 in der Neue Genfer Übersetzung

da begann er auch schon, in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 20 in der Schlachter 2000

Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 9 20 in der New International Version

At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 9 20 in der Hoffnung für Alle

Gleich nach seiner Taufe begann er, in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 9:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-9/vers-20 [gedruckt am 11.08.2026]