Baruch 6,5- alle Übersetzungen
Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Bar 6 5 in der Gute Nachricht Bibel
Lasst euch nicht beeindrucken, wenn ihr seht, wie die Massen vor und hinter diesen Götterbildern herziehen und sich anbetend vor ihnen niederwerfen. Sagt vielmehr bei euch selbst: »Dich allein, Herr, sollen Menschen anbeten!«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 6 5 in der Lutherbibel
Und wenn ihr seht, wie das Volk vor und hinter ihnen niederfällt und sie anbetet, so sprecht in eurem Herzen: Dich allein, Herr, soll man anbeten!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 6 5 in der Einheitsübersetzung
wenn ihr seht, wie die Menge sich vor und hinter ihnen niederwirft; sprecht vielmehr in Gedanken: Dir gebührt Anbetung, Herr!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten