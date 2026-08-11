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Baruch 6,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Bar 6 6 in der Gute Nachricht Bibel

Sein Engel ist euch nahe und steht euch bei.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 6 6 in der Lutherbibel

Denn mein Engel ist bei euch und wird auf euer Leben achten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 6 6 in der Einheitsübersetzung

Denn mein Engel ist bei euch; er wird über euer Leben wachen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/bar/kapitel-6/vers-6 [gedruckt am 11.08.2026]