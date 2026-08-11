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Zu Daniel 13 Vers 2

Daniel 13,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 13 1 in der Gute Nachricht Bibel

In Babylon lebte ein Jude mit Namen Jojakim,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 13 1 in der Lutherbibel

Nachdem der König Astyages zu seinen Vätern versammelt war, übernahm Kyrus aus Persien sein Königreich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 13 1 in der Einheitsübersetzung

In Babylon wohnte ein Mann mit Namen Jojakim.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-13/vers-1 [gedruckt am 11.08.2026]