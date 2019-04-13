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Daniel 13,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 13 19 in der Gute Nachricht Bibel

Als die Mädchen fort waren, kamen die beiden Ältesten hervor, liefen zu Susanna

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 13 19 in der Lutherbibel

Aber Daniel lachte und hielt den König zurück, damit er nicht hineinging, und sagte: Sieh auf den Boden und erkenne, wessen Fußspuren das sind.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 13 19 in der Einheitsübersetzung

Als die Mädchen weg waren, standen die beiden Ältesten auf, liefen zu Susanna hin

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-13/vers-19 [gedruckt am 11.08.2026]