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Daniel 13,58

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 13 58 in der Gute Nachricht Bibel

Sag mir doch: Unter was für einem Baum hast du sie mit dem fremden Mann ertappt?« »Unter einer Fichte«, antwortete er.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 13 58 in der Einheitsübersetzung

Nun sag mir: Unter welchem Baum hast du sie ertappt, während sie miteinander verkehrten? Er sagte: Unter einer Eiche.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-13/vers-58 [gedruckt am 11.08.2026]