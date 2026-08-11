Daniel 13,58- alle Übersetzungen
Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Dan 13 58 in der Gute Nachricht Bibel
Sag mir doch: Unter was für einem Baum hast du sie mit dem fremden Mann ertappt?« »Unter einer Fichte«, antwortete er.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Dan 13 58 in der Einheitsübersetzung
Nun sag mir: Unter welchem Baum hast du sie ertappt, während sie miteinander verkehrten? Er sagte: Unter einer Eiche.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten