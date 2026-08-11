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Daniel 14,37

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 14 37 in der Gute Nachricht Bibel

Habakuk rief: »Daniel, Daniel! Diese Mahlzeit schickt dir der Herr!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 14 37 in der Lutherbibel

Denn, Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker und sind heute verachtet auf der ganzen Erde um unsrer Sünden willen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 14 37 in der Einheitsübersetzung

Habakuk rief: Daniel, Daniel, nimm das Essen, das Gott dir geschickt hat!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-14/vers-37 [gedruckt am 11.08.2026]