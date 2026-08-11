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Daniel 4,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 4 25 in der Gute Nachricht Bibel

Was Daniel mir angekündigt hatte, traf ein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 4 25 in der Lutherbibel

Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 4 25 in der Einheitsübersetzung

All das kam dann über König Nebukadnezzar.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Dan 4 25 in der Elberfelder Bibel

All das kam über den König Nebukadnezar.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Dan 4 25 in der Schlachter 2000

Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Dan 4 25 in der New International Version

you will be driven away from people and will live with the wild animals; you will eat grass like the ox and be drenched with the dew of heaven. Seven times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Dan 4 25 in der Hoffnung für Alle

Alles traf so ein, wie Daniel es vorausgesagt hatte:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-4/vers-25 [gedruckt am 11.08.2026]