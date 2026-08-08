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Epheser 3,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Epheser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Eph 3 14 in der Gute Nachricht Bibel

Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 3 14 in der Lutherbibel

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 3 14 in der Einheitsübersetzung

Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Eph 3 14 in der Elberfelder Bibel

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Eph 3 14 in der Neue Genfer Übersetzung

´Noch einmal: ` Wenn ich mir das alles vor Augen halte, ´kann ich nicht anders, als anbetend` vor dem Vater niederzuknien.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 3 14 in der Schlachter 2000

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Eph 3 14 in der New International Version

For this reason I kneel before the Father,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Eph 3 14 in der Hoffnung für Alle

Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Epheser 3:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/eph/kapitel-3/vers-14 [gedruckt am 08.08.2026]