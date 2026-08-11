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Epheser 3,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Epheser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Eph 3 4 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen wird, könnt ihr aus ihm entnehmen, welch tiefe Einsicht Gott mir geschenkt hat – Einsicht in den geheimnisvollen Plan, den er mit Christus verfolgt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 3 4 in der Lutherbibel

Daran könnt ihr, wenn ihr’s lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 3 4 in der Einheitsübersetzung

Wenn ihr das lest, könnt ihr erkennen, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir gegeben ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Eph 3 4 in der Elberfelder Bibel

beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken –,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Eph 3 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 3 4 in der Schlachter 2000

Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Eph 3 4 in der New International Version

In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Eph 3 4 in der Hoffnung für Alle

und wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken: Gott hat mir tiefen Einblick in den geheimnisvollen Plan gegeben, den er durch Christus verwirklicht hat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Epheser 3:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/eph/kapitel-3/vers-4 [gedruckt am 11.08.2026]