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Epheser 4,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Epheser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Eph 4 2 in der Gute Nachricht Bibel

Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 4 2 in der Lutherbibel

in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 4 2 in der Einheitsübersetzung

Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Eph 4 2 in der Elberfelder Bibel

mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Eph 4 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 4 2 in der Schlachter 2000

indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Eph 4 2 in der New International Version

Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Eph 4 2 in der Hoffnung für Alle

Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig! Geht in Liebe aufeinander ein!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Epheser 4:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/eph/kapitel-4/vers-2 [gedruckt am 11.08.2026]