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Epheser 4,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Epheser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Eph 4 3 in der Gute Nachricht Bibel

Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 4 3 in der Lutherbibel

und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 4 3 in der Einheitsübersetzung

und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Eph 4 3 in der Elberfelder Bibel

Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Eph 4 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat; sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 4 3 in der Schlachter 2000

und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Eph 4 3 in der New International Version

Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Eph 4 3 in der Hoffnung für Alle

Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Epheser 4:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/eph/kapitel-4/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]