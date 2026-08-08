So kamen innerhalb von drei Tagen alle Männer aus den Stämmen Juda und Benjamin nach Jerusalem. Am zwanzigsten Tag des neunten Monats versammelten sie sich auf dem freien Platz vor dem Tempel. Sie zitterten aus Angst vor dem, was ihnen bevorstand, ´aber auch vor Kälte`, denn es regnete in Strömen.