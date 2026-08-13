Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Esra
  4. Kapitel 8
  5. Vers 11
Zu Esra 8 Vers 10 Zu Esra 8 Vers 12

Esra 8,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 8 11 in der Gute Nachricht Bibel

von der Sippe Bebai: Secharja, der Sohn von Bebai, und mit ihm 28 Männer

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 11 in der Lutherbibel

von den Söhnen Bebai: Secharja, der Sohn Bebais, und mit ihm achtundzwanzig Männer;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 11 in der Einheitsübersetzung

Von den Nachkommen Bebais: Secharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Männer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 8 11 in der Elberfelder Bibel

und von den Söhnen Bebai: Secharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Männer;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 8 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Secharja, der Sohn Bebais, aus der Sippe Bebai mit 28 Männern;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 11 in der Schlachter 2000

Von den Söhnen Bebais: Sacharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 männlichen Geschlechts.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 8 11 in der New International Version

of the descendants of Bebai: Zechariah son of Bebai, and with him 28 men;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 8 11 in der Hoffnung für Alle

Secharja, der Sohn von Bebai, aus der Sippe Bebai, mit 28 Männern;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-8/vers-11 [gedruckt am 13.08.2026]