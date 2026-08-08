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Esra 8,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 8 12 in der Gute Nachricht Bibel

von der Sippe Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und mit ihm 110 Männer

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 12 in der Lutherbibel

von den Söhnen Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und mit ihm hundertzehn Männer;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 12 in der Einheitsübersetzung

Von den Nachkommen Asgads: Johanan, der Sohn Katans, und mit ihm 110 Männer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 8 12 in der Elberfelder Bibel

und von den Söhnen Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und mit ihm 110 Männer;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 8 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Johanan, der Sohn Katans, aus der Sippe Asgad mit 110 Männern;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 12 in der Schlachter 2000

Von den Söhnen Asgads: Johanan, der Sohn Hakkatans, und mit ihm 110 männlichen Geschlechts.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 8 12 in der New International Version

of the descendants of Azgad: Johanan son of Hakkatan, and with him 110 men;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 8 12 in der Hoffnung für Alle

Johanan, der Sohn von Katan, aus der Sippe Asgad, mit 110 Männern;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-8/vers-12 [gedruckt am 08.08.2026]