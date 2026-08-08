Esra 8,3- alle Übersetzungen
Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Esra 8 2-3 in der Gute Nachricht Bibel
Von der Sippe Pinhas: Gerschom von der Sippe Itamar: Daniel von der Sippe David: Hattusch, der Sohn von Schechanja von der Sippe Parosch: Secharja und mit ihm 150 eingetragene Männer
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 8 3 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 8 3 in der Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Esra 8 3 in der Elberfelder Bibel
der Sohn Schechanjas; von den Söhnen Parosch: Secharja, und mit ihm waren in die Geschlechtsregister eingetragen an Männern 150;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Esra 8 3 in der Neue Genfer Übersetzung
Hattusch gehörte zu den Nachkommen Schechanjas; Secharja aus der Sippe Parosch und mit ihm 150 Männer, die in das Familienregister eingetragen waren;
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 8 3 in der Schlachter 2000
Von den Söhnen Schechanjas, von den Söhnen des Parhosch: Sacharja und mit ihm die 150 Eingeschriebenen männlichen Geschlechts.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Esra 8 3 in der New International Version
of the descendants of Shekaniah; of the descendants of Parosh: Zechariah, and with him were registered 150 men;
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Esra 8 2-3 in der Hoffnung für Alle
Gerschom aus der Sippe Pinhas; Daniel aus der Sippe Itamar; Hattusch, der Enkel von Schechanja, aus der Sippe David; Secharja aus der Sippe Parosch und mit ihm 150 Männer, die in die Familienregister eingetragen waren;
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.