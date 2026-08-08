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Esra 8,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 8 2-3 in der Gute Nachricht Bibel

Von der Sippe Pinhas: Gerschom von der Sippe Itamar: Daniel von der Sippe David: Hattusch, der Sohn von Schechanja von der Sippe Parosch: Secharja und mit ihm 150 eingetragene Männer

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 3 in der Lutherbibel

von den Söhnen Parosch: Secharja und mit ihm verzeichnet hundertfünfzig Männer;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 3 in der Einheitsübersetzung

der Sohn Schechanjas. Von den Nachkommen des Parosch: Secharja und mit ihm 150 eingetragene Männer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 8 3 in der Elberfelder Bibel

der Sohn Schechanjas; von den Söhnen Parosch: Secharja, und mit ihm waren in die Geschlechtsregister eingetragen an Männern 150;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 8 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Hattusch gehörte zu den Nachkommen Schechanjas; Secharja aus der Sippe Parosch und mit ihm 150 Männer, die in das Familienregister eingetragen waren;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 3 in der Schlachter 2000

Von den Söhnen Schechanjas, von den Söhnen des Parhosch: Sacharja und mit ihm die 150 Eingeschriebenen männlichen Geschlechts.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 8 3 in der New International Version

of the descendants of Shekaniah; of the descendants of Parosh: Zechariah, and with him were registered 150 men;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 8 2-3 in der Hoffnung für Alle

Gerschom aus der Sippe Pinhas; Daniel aus der Sippe Itamar; Hattusch, der Enkel von Schechanja, aus der Sippe David; Secharja aus der Sippe Parosch und mit ihm 150 Männer, die in die Familienregister eingetragen waren;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-8/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]