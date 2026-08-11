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Esra 8,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 8 5 in der Gute Nachricht Bibel

von der Sippe Sattu: Schechanja, der Sohn von Jahasiël, und mit ihm 300 Männer

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 5 in der Lutherbibel

von den Söhnen Sattu: Schechanja, der Sohn Jahasiëls, und mit ihm dreihundert Männer;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 5 in der Einheitsübersetzung

Von den Nachkommen Sattus: Schechanja, der Sohn Jahasiëls, und mit ihm 300 Männer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 8 5 in der Elberfelder Bibel

von den Söhnen Sattu: Schechanja, der Sohn Jahasiëls, und mit ihm 300 Männer;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 8 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Schechanja, der Sohn Jahasiëls, aus der Sippe Sattu mit 300 Männern;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 8 5 in der Schlachter 2000

Von den Söhnen Schechanjas: der Sohn Jehasiels, und mit ihm 300 männlichen Geschlechts.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 8 5 in der New International Version

of the descendants of Zattu: Shekaniah son of Jahaziel, and with him 300 men;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 8 5 in der Hoffnung für Alle

Schechanja, der Sohn von Jahasiël, aus der Sippe Sattu, mit 300 Männern;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-8/vers-5 [gedruckt am 11.08.2026]