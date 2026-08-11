Ester 1,1- alle Übersetzungen
Das Buch Ester ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Est 1 1 in der Gute Nachricht Bibel
Es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte, ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte;
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 1 1 in der Lutherbibel
Zu den Zeiten des Ahasveros, der König war von Indien bis Kusch über hundertsiebenundzwanzig Provinzen,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 1 1a in der Einheitsübersetzung
Im zweiten Jahr der Regierung des Großkönigs Artaxerxes, am ersten Tag des Monats Nisan, hatte Mordechai, der Sohn Jaïrs, des Sohnes Schimis, des Sohnes des Kisch, aus dem Stamm Benjamin, einen Traum.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Est 1 1 in der Elberfelder Bibel
Und es geschah in den Tagen des Ahasveros – das ist der Ahasveros, der von Indien bis nach Kusch über 127 Provinzen regierte –,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Est 1 1 in der Neue Genfer Übersetzung
Es war in der Zeit, als Xerxes König ´von Persien` war. Sein Reich erstreckte sich von Indien bis nach Kusch und umfasste 127 Provinzen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 1 1 in der Schlachter 2000
Und es geschah in den Tagen des Ahasveros — desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte —,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Est 1 1 in der New International Version
This is what happened during the time of Xerxes, the Xerxes who ruled over 127 provinces stretching from India to Cush:
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Est 1 1 in der Hoffnung für Alle
Zu der Zeit, als Xerxes König von Persien war, gehörten zu seinem Reich 127 Provinzen; sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich von Indien bis nach Äthiopien.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.