Dort standen weiße Marmorsäulen, zwischen denen weiße und blaue Vorhänge aus wertvollen Baumwollstoffen und Leinen gespannt waren. Sie waren befestigt mit weißen und purpurfarbenen Schnüren und silbernen Ringen. ´Die Gäste lagen` auf Polsterbetten mit goldenen und silbernen Füßen. Der Boden des Hofs bestand aus einem ´kostbaren` Mosaik von roten, weißen, perlmuttfarbenen und schwarzen Steinen.