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Ester 3,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Ester ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Est 3 3 in der Gute Nachricht Bibel

Die Leute des Königs fragten ihn: »Warum gehorchst du nicht dem Befehl des Königs?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 3 3 in der Lutherbibel

Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du des Königs Gebot?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 3 3 in der Einheitsübersetzung

Da sagten die königlichen Diener am Tor des Palastes zu Mordechai: Warum setzt du dich über das Gebot des Königs hinweg?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Est 3 3 in der Elberfelder Bibel

Da sagten die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du {dauernd} den Befehl des Königs?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Est 3 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Da fragten ihn die anderen Beamten: »Warum missachtest du den Befehl des Königs?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 3 3 in der Schlachter 2000

Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du das Gebot des Königs?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Est 3 3 in der New International Version

Then the royal officials at the king’s gate asked Mordecai, ‘Why do you disobey the king’s command?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Est 3 3 in der Hoffnung für Alle

Da fragten ihn die anderen Beamten: »Weshalb widersetzt du dich der Anordnung des Königs?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Ester 3:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/est/kapitel-3/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]