Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden, Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, {nämlich ihn} zu töten, es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, {dann} darf er am Leben bleiben. Ich aber, ich bin schon seit dreißig Tagen nicht {mehr} gerufen worden, zum König hineinzukommen.