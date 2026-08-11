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Ester 5,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Ester ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Est 5 7 in der Gute Nachricht Bibel

Ester antwortete: »Ich habe eine große Bitte:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 5 7 in der Lutherbibel

Da antwortete Ester: Meine Bitte und mein Begehren ist:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 5 7 in der Einheitsübersetzung

Ester antwortete: Das ist meine Bitte und mein Wunsch:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Est 5 7 in der Elberfelder Bibel

Da antwortete Ester und sagte: Meine Bitte und mein Begehren {ist dies}:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Est 5 7 in der Neue Genfer Übersetzung

»Meine Bitte und mein Anliegen ist dies«, antwortete Ester:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 5 7 in der Schlachter 2000

Da antwortete Esther und sprach: Meine Bitte und mein Begehren ist:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Est 5 7 in der New International Version

Esther replied, ‘My petition and my request is this:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Est 5 7 in der Hoffnung für Alle

Esther antwortete: »Ja, ich habe eine große Bitte an dich:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Ester 5:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/est/kapitel-5/vers-7 [gedruckt am 11.08.2026]