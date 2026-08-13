Ester 9,14- alle Übersetzungen
Das Buch Ester ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Est 9 14 in der Gute Nachricht Bibel
Der König befahl, so zu verfahren, und ließ in Susa einen entsprechenden Erlass bekannt machen. Die Söhne Hamans wurden öffentlich aufgehängt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 9 14 in der Lutherbibel
Und der König befahl, so zu tun. Und das Gesetz wurde zu Susa gegeben, und die zehn Söhne Hamans wurden gehängt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 9 14 in der Einheitsübersetzung
Der König befahl, es solle so geschehen. Man gab also in Susa noch einen Erlass heraus und hängte die zehn Söhne Hamans auf.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Est 9 14 in der Elberfelder Bibel
Da befahl der König, dass es so ausgeführt werden solle. So wurde denn {noch} ein Gesetz in Susa erlassen, und die zehn Söhne Hamans hängte man auf.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Est 9 14 in der Neue Genfer Übersetzung
»So soll es geschehen«, antwortete der König. Er ließ einen entsprechenden Erlass in Susa bekannt machen. Die zehn Söhne Hamans wurden öffentlich aufgehängt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 9 14 in der Schlachter 2000
Da befahl der König, dies zu tun, und das Gebot wurde in Susan erlassen, und die zehn Söhne Hamans wurden gehängt.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Est 9 14 in der New International Version
So the king commanded that this be done. An edict was issued in Susa, and they impaled the ten sons of Haman.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Est 9 14 in der Hoffnung für Alle
Der König ordnete an, Esthers Bitte zu erfüllen. In Susa wurde ein entsprechendes Gesetz veröffentlicht, und die zehn Söhne von Haman hängte man auf.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.