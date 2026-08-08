Stücke zum Buch Ester 1,12- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 1 12 in der Gute Nachricht Bibel
Mordechai schlief einmal nachts in der Torhalle des Königspalastes. Dort waren zwei Eunuchen, Gabata und Tarra, die den Zugang zum Palast bewachen mussten.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
EstG 1 12 in der Lutherbibel
Einmal ruhte Mordechai im Hof. Er lag nahe bei Gabata und Teresch, den beiden Kämmerern des Königs, die den Hof bewachten.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart