Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Stücke zum Buch Ester
  4. Kapitel 3
  5. Vers 1
Zu Stücke zum Buch Ester 3 Vers 2

Stücke zum Buch Ester 3,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EstG 3 1 in der Gute Nachricht Bibel

Einige Zeit später erhob König Artaxerxes den Bugäer Haman, den Sohn Hammedatas, zu seinem obersten Ratgeber.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EstG 3 1 in der Lutherbibel

Und Mordechai betete zum Herrn und dachte an alle seine Werke und sprach:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/estg/kapitel-3/vers-1 [gedruckt am 13.08.2026]