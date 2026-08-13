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Stücke zum Buch Ester 5,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EstG 5 1 in der Gute Nachricht Bibel

Am dritten Tag beendete Ester ihr Gebet, legte den Sack ab und kleidete sich in königliche Pracht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EstG 5 1 in der Lutherbibel

Dies ist die Abschrift des Briefes: Artaxerxes, der Großkönig, entbietet den Statthaltern der hundertsiebenundzwanzig Provinzen von Indien bis Äthiopien und den Fürsten, die uns wohlgesonnen sind, seinen Gruß.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/estg/kapitel-5/vers-1 [gedruckt am 13.08.2026]