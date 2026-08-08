Stücke zum Buch Ester 6,1- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 6 1 in der Gute Nachricht Bibel
Doch der Herr sorgte dafür, dass der König in dieser Nacht keinen Schlaf fand. So befahl der König seinem Privatsekretär, die Chronik zu bringen, in der die wichtigen Ereignisse seiner Regierungszeit aufgeschrieben waren. Er wollte sich daraus vorlesen lassen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
EstG 6 1 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart