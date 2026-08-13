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Stücke zum Buch Ester 9,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EstG 9 26 in der Gute Nachricht Bibel

Weil Haman das Los geworfen hatte, bekam das Fest den Namen Purim. – Pur bedeutet in der Sprache jenes Landes »Los«. – So ordnete es Mordechai in seinem Schreiben an und es sollte die Juden stets daran erinnern, was sie deswegen auszustehen gehabt hatten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/estg/kapitel-9/vers-26 [gedruckt am 13.08.2026]