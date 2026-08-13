Stücke zum Buch Ester 9,26- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 9 26 in der Gute Nachricht Bibel
Weil Haman das Los geworfen hatte, bekam das Fest den Namen Purim. – Pur bedeutet in der Sprache jenes Landes »Los«. – So ordnete es Mordechai in seinem Schreiben an und es sollte die Juden stets daran erinnern, was sie deswegen auszustehen gehabt hatten.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart