Aufgrund von Mordechais Anordnung machten die Juden es sich zur Pflicht, dieses Fest zu begehen, und auch ihre Nachkommen und alle Nichtjuden, die sich ihrer Gemeinschaft anschließen würden, sollten dies tun. Dieses Erinnerungsfest sollte für alle Generationen und an allen Orten zur verbindlichen Einrichtung werden.