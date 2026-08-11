Stücke zum Buch Ester 9,27- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 9 27 in der Gute Nachricht Bibel
Aufgrund von Mordechais Anordnung machten die Juden es sich zur Pflicht, dieses Fest zu begehen, und auch ihre Nachkommen und alle Nichtjuden, die sich ihrer Gemeinschaft anschließen würden, sollten dies tun. Dieses Erinnerungsfest sollte für alle Generationen und an allen Orten zur verbindlichen Einrichtung werden.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart