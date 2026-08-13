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Galater 3,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Galater ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Gal 3 7 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr seht also, wer die echten Nachkommen Abrahams sind: Es sind die Menschen, die der Zusage Gottes glauben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 3 7 in der Lutherbibel

Erkennt also: Die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 3 7 in der Einheitsübersetzung

Erkennt also: Die aus dem Glauben leben, sind Söhne Abrahams.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Gal 3 7 in der Elberfelder Bibel

Erkennt daraus: Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Gal 3 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind: Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 3 7 in der Schlachter 2000

so erkennt auch: Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Gal 3 7 in der New International Version

Understand, then, that those who have faith are children of Abraham.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Gal 3 7 in der Hoffnung für Alle

Das bedeutet doch: Die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Galater 3:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/gal/kapitel-3/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]