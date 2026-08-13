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Galater 5,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Galater ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Gal 5 25 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 5 25 in der Lutherbibel

Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 5 25 in der Einheitsübersetzung

Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Gal 5 25 in der Elberfelder Bibel

Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Gal 5 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Da wir also durch ´Gottes` Geist ein ´neues` Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 5 25 in der Schlachter 2000

Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Gal 5 25 in der New International Version

Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Gal 5 25 in der Hoffnung für Alle

Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Galater 5:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/gal/kapitel-5/vers-25 [gedruckt am 13.08.2026]