Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hebräer
  4. Kapitel 5
  5. Vers 3

Hebräer 5,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 5 3 in der Gute Nachricht Bibel

Weil er in seiner Schwachheit selber sündigt, muss er sogar für sich selbst Opfer darbringen, nicht nur für das Volk.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 5 3 in der Lutherbibel

Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 5 3 in der Einheitsübersetzung

und dieser Schwachheit wegen muss er wie für das Volk so auch für sich selbst Sündopfer darbringen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 5 3 in der Elberfelder Bibel

und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, der Sünden wegen opfern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 5 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 5 3 in der Schlachter 2000

und um dieser willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 5 3 in der New International Version

This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 5 3 in der Hoffnung für Alle

Doch gerade deshalb muss er nicht nur für die Sünden anderer opfern, sondern auch für seine eigenen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 5:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-5/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]