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Hebräer 5,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 5 4 in der Gute Nachricht Bibel

Auch nimmt sich niemand selbst die Würde, Oberster Priester zu sein. Er erhält sie vielmehr durch Gottes Berufung, so wie Aaron.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 5 4 in der Lutherbibel

Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 5 4 in der Einheitsübersetzung

Und keiner nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 5 4 in der Elberfelder Bibel

Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 5 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohenpriester machen; man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 5 4 in der Schlachter 2000

Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der [empfängt sie] , welcher von Gott berufen wird, gleichwie Aaron.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 5 4 in der New International Version

And no-one takes this honour on himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 5 4 in der Hoffnung für Alle

Niemand kann sich selbst zum Hohenpriester ernennen. Gott beruft in diese Aufgabe, so wie er es mit Aaron getan hat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 5:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-5/vers-4 [gedruckt am 11.08.2026]