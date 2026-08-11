Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hebräer
  4. Kapitel 7
  5. Vers 22

Hebräer 7,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 7 22 in der Gute Nachricht Bibel

Deshalb ist Jesus auch der Garant für einen besseren Bund.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 7 22 in der Lutherbibel

So ist Jesus Bürge eines viel besseren Bundes geworden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 7 22 in der Einheitsübersetzung

So ist auch Jesus zum Bürgen eines besseren Bundes geworden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 7 22 in der Elberfelder Bibel

so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürge geworden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 7 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 7 22 in der Schlachter 2000

[insofern] ist Jesus umso mehr der Bürge eines besseren Bundes geworden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 7 22 in der New International Version

Because of this oath, Jesus has become the guarantor of a better covenant.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 7 22 in der Hoffnung für Alle

So wurde Jesus für uns zum Bürgen eines neuen, besseren Bundes mit Gott.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 7:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-7/vers-22 [gedruckt am 11.08.2026]